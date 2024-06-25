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ВСУ провалили оборону под Дзержинском: Бои идут уже в предместье. Русские воспользовались ошибкой противника

ВСУ провалили оборону под Дзержинском: Бои идут уже в предместье. Русские воспользовались ошибкой противника

Фото: mil.ru Сегодня 422 прочитали Русские войска продолжают отодвигать противника от Донецка и Горловки.

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