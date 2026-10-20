На заседании Совета глав правительств ШОС в Душанбе премьер-министр сообщил, что объём товарооборота России со странами организации в прошлом году превысил 30 трлн рублей, а за первые шесть месяцев текущего года показатель увеличился ещё на 18%.
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