В связи с плановыми работами на юге Астраханской области отключат газ

На несколько часов. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду эксплуатации филиал АО «Газпром газораспределение» планирует проведение работ по замене запорной арматуры на газораспределительных сетях среднего давления, в связи с чем будет прекращена подача газа с 09:00 до 14:00 11 октября потребителям сел Забузан и Заготскот Красноярского района.