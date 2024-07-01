1 июля в Российской Федерации отмечается День ветеранов боевых действий. В свое время с инициативой учреждения данного памятного дня выступил ряд общественных организаций, объединяющих участников локальных войн и вооруженных конфликтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)