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День ветеранов боевых действий

День ветеранов боевых действий

1 июля в Российской Федерации отмечается День ветеранов боевых действий. В свое время с инициативой учреждения данного памятного дня выступил ряд общественных организаций, объединяющих участников локальных войн и вооруженных конфликтов.

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