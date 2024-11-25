Пилот российского SSJ 100 дал первый комментарий после пожара в Анталье Капитан-стажёр Андрей Прядкин, входивший в состав экипажа российского самолёта Sukhoi Superjet 100, который совершил жёсткую посадку и загорелся в аэропорту Антальи, дал первый комментарий после инцидента.