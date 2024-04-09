Синоптик Колесов: Петербург готовится к температурному рекорду

Его ждут в среду, но и во вторник будет тепло По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, вчерашняя самая теплая ночь передала эстафету отличной дневной погоде и поэтому 8 апреля становится самыми теплыми сутками в городе для этого дня за весь ряд наблюдений.