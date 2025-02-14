Пять пенсионерок из Новоуральска перевели мошенникам 4,7 миллиона рублей, надеясь заработать на бирже

В Новоуральске возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» после того, как 68-летняя местная жительница и ее знакомые лишились крупной суммы денег, поверив в обещания о заработке на фондовых биржах, сообщили в МВД города.
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