Симоньян предлагает введение стопроцентного налога на роскошь

Natalija Osminina

Если у человека есть талант к предпринимательству и государству нужна частная собственность на среднее производство (крупное и стратегическое по любому должно принадлежать государству), значит должны быть законы, обязывающие хозяев заводов пускать какую-то долю прибыли в развитие индустрии и инфраструктуры страны, какую-то отдавать на благотворительность и какую-то часть оставлять себе. Пусть эта сумма, конечно, будет больше, чем та, которую зарабатывают его рабочие, но потолок должен регламентироваться примерно тем же соотношением, как раньше зарплата директора по отношению к зарплате рабочего, или изестного ученого или известного артиста. А весь остальной его талант (такой же, как талант ученых, артистов или государственных деятелей) должен оплачиваться почетом и уважением народа. Это должно стать для всех той целью, к которой надо стремиться в своем карьерном росте- польза для страны и народа и ответное уважение от них..