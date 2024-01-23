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Симоньян предлагает введение стопроцентного налога на роскошь

Симоньян предлагает введение стопроцентного налога на роскошь

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести 100%-й налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и российским бойцам в зоне спецоперации.

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Комментарии
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ЗГ
Забир Галлямов
Согласен!
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12 час.
Natalija Osminina
Если у человека есть талант к предпринимательству и  государству нужна частная собственность на среднее производство (крупное и стратегическое по любому должно принадлежать государству), значит должны быть законы, обязывающие  хозяев заводов пускать какую-то долю прибыли в развитие индустрии и инфраструктуры страны, какую-то отдавать на благотворительность и  какую-то часть оставлять себе. Пусть эта сумма, конечно,  будет больше, чем та, которую зарабатывают его рабочие, но потолок должен регламентироваться примерно тем же соотношением, как раньше зарплата директора по отношению к зарплате рабочего, или изестного ученого или известного артиста. А весь остальной его талант (такой же, как талант ученых, артистов или государственных деятелей)  должен оплачиваться почетом и уважением народа. Это должно  стать для всех той  целью, к которой надо стремиться в своем карьерном росте- польза для страны и народа и ответное уважение от них..
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Вообще надо все, что выше МРОТ, отбирать нахрен.
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59 мин.

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