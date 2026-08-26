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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альварес не тренируется с «Атлетико» из-за болезни (Marca)

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес не тренируется с командой. Как сообщает Marca, аргентинец пропустил первую тренировку после матча с «Вильярреалом» (2:2) из-за болезни.

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