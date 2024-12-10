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«Газпром межрегионгаз Волгоград» проводит акцию для поощрения добросовестных

«Газпром межрегионгаз Волгоград» проводит акцию для поощрения добросовестных абонентов компании. 🎁 Победители акции получат на лицевой счет 2025 рублей для оплаты потребленного газа.

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