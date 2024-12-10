«Газпром межрегионгаз Волгоград» проводит акцию для поощрения добросовестных абонентов компании. 🎁 Победители акции получат на лицевой счет 2025 рублей для оплаты потребленного газа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Газпром межрегионгаз Волгоград» проводит акцию для поощрения добросовестных абонентов компании. 🎁 Победители акции получат на лицевой счет 2025 рублей для оплаты потребленного газа.