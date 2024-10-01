В Екатеринбурге по материалам полиции вынесены приговоры лжесотрудникам соцслужб

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговоры двум жительницам Тульской области 1967 и 1987 годов рождения, признав их виновными в покушении на кражу, совершенную организованной группой в крупном размере (ч.
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