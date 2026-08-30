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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Красивые, интимные, сюрреалистические: Титус Поплавски и его фотографии

Красивые, интимные, сюрреалистические: Титус Поплавски и его фотографии

Когда художники творят, они как Демиурги — рождают миры. Иногда это счастливые миры, полные смыслов и открытий, иногда — приключенческие, полные магии и фантазии, а некоторые жуткие, полные монстров и страхов.

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