Красивые, интимные, сюрреалистические: Титус Поплавски и его фотографии

Когда художники творят, они как Демиурги — рождают миры. Иногда это счастливые миры, полные смыслов и открытий, иногда — приключенческие, полные магии и фантазии, а некоторые жуткие, полные монстров и страхов.
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