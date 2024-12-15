Финансист Финогенова: с 1 января 2025 года в России подорожают выписки из ЕГРН

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) станет дороже с 1 января 2025 года. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
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