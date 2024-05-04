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Донован Митчелл стал вторым игроком «Кливленда», который набрал 50 очков в плей-офф. Ранее это удавалось лишь Леброну

Донован Митчелл стал вторым игроком «Кливленда», который набрал 50 очков в плей-офф. Ранее это удавалось лишь Леброну

В составе «Кавальерс» защитник Донован Митчелл набрал 50 очков (22 из 36 с игры), 4 подбора и 4 передачи за 42 минуты.

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