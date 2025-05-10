Новое исследование: пациенты с аритмией под угрозой 5 сопутствующих заболеваний

Специалисты выделили 22 распространенных состояния, влияющих на аритмию.Международная группа исследователей разрабатывает инновационный инструмент для улучшения медицинской помощи пожилым людям с мерцательной аритмией и сопутствующими хроническими заболеваниями.
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