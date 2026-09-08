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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Металлурга» о стиле игры команды: «Усовершенствованный советский хоккей. Контроль шайбы, катание, большой объем, точные пасы»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью Спортсу’’ охарактеризовал стиль игры команды.

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