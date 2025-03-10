Reuters: США почти возобновили передачу Украине разведданных, заявил Трамп

Издание сообщает, что американские власти почти сняли паузу.Дональд Трамп заявил, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных.
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