Freelander 8: роскошь без ностальгии

Возрожденное имя Freelander получает совершенно новую прописку: большой шестиместный SUV сочетает британское наследие, китайскую технологическую школу и интерьер, больше похожий на современный лаунж, чем на привычный автомобиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВР Настя Ивлеева ста...
- Настя Ивлеева ста...
- ЛЛ Настя Ивлеева ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым