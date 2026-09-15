Пеноблочный гараж под ключ в Урюпинске: мой опыт создания надёжного укрытия для автомобиля

Когда речь заходит о собственном гараже, многие представляют себе не просто бетонную коробку, а место, где можно укрыть машину от дождя и снега, спокойно разложить инструменты или даже провести вечер за любимым занятием.
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