Фотоконкурс «ЮВК»: писатель из Текстильщиков выбирает поезд

«Юго-Восточный курьер» продолжает новый фотоконкурс. В этом году его тема – «Эх, прокачусь!». Мы ждём ваших фотографий на любых средствах передвижения: хоть в автомобиле, хоть на самокате, хоть на лошади — в общем, на чём угодно.
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