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Спутник

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Андрей Медведев: Однако, некоторые отечественные медиа и агентства перевели эти слова иначе

Андрей Медведев: Однако, некоторые отечественные медиа и агентства перевели эти слова иначе

Тут на великого Овечкина на пресс-конференции попытались поднаехать. Его спросили почему он поддержал партию "Единая Россия", почему снялся в ролике.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Попов
Виктор Попов

Уважаемые Мои Сограждане-Россияне! - 
Русские, Буряты Татары Чеченцы и Пр. - 
Кому НЕ по Нраву Слово - "РОССИЯНИН!", Которое Объединяет Все Народы в ЕДИНЫЙ Народ России, Называйте Себя - РУССКИМ, БУРЯТОМ, ТАТАРИНОМ, ЧЕЧЕНЦЕМ и Пр. !!! 
А, Я - РУССКИЙ НЕ Отделяю Себя от Бурята, Татарина, Чеченца и Пр.!!! 
Поэтому! Я  - НЕ Просто Русский! 
Я -РОССИЯНИН!!! 
Как и Все Народы Называющие Россию как СВОЕЙ Родиной!!! 
Вот ТАК!!! 
И НЕЧЕГО Дурью(!) МАЯТЬСЯ!!!

Профиль пользователя Михаил Амчанин
Михаил Амчанин

Я - русский, а Овечкин - американец, минимум наполовину. Приезжай домой "Алекс", будем звать тебя Сашей и налоги будешь платить не в американскую казну, которые потом идут известно куда, а в нашу...