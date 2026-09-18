Андрей Медведев: Однако, некоторые отечественные медиа и агентства перевели эти слова иначе

Тут на великого Овечкина на пресс-конференции попытались поднаехать. Его спросили почему он поддержал партию "Единая Россия", почему снялся в ролике.
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Уважаемые Мои Сограждане-Россияне! -
Русские, Буряты Татары Чеченцы и Пр. -
Кому НЕ по Нраву Слово - "РОССИЯНИН!", Которое Объединяет Все Народы в ЕДИНЫЙ Народ России, Называйте Себя - РУССКИМ, БУРЯТОМ, ТАТАРИНОМ, ЧЕЧЕНЦЕМ и Пр. !!!
А, Я - РУССКИЙ НЕ Отделяю Себя от Бурята, Татарина, Чеченца и Пр.!!!
Поэтому! Я - НЕ Просто Русский!
Я -РОССИЯНИН!!!
Как и Все Народы Называющие Россию как СВОЕЙ Родиной!!!
Вот ТАК!!!
И НЕЧЕГО Дурью(!) МАЯТЬСЯ!!!
ну хорошо хоть не Г-мен- ведь и так могут преобразовать ответ- и потом доказывай что нижнее балье у тебя чистое!
Я - русский, а Овечкин - американец, минимум наполовину. Приезжай домой "Алекс", будем звать тебя Сашей и налоги будешь платить не в американскую казну, которые потом идут известно куда, а в нашу...