Как во Владивостоке создают носки, которые вы точно видели: любовь на каждом этапе

Что нужно для того, чтобы создать носки? Нитки, вязальные машины и немного времени. А чтобы создать такие носки, о которых все будут говорить, спрашивать, где можно купить, брать на подарки и для себя – побольше и про запас? О секретах создания уникальных носков журналисту «ФедералПресс» рассказала владелица владивостокской фабрики «Эвернит»: именно там создают носки, которые приятно носить и о которых точно спросят знакомые.