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Орелtimes

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В орловском Доме Книги продаётся трёхуровневое помещение за 60 млн рублей

В знаковом для Орла здании – в Доме Книги, расположенном на улице Московской, продаётся огромное помещение за 60 млн рублей.

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