Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи

Однако, как выяснили журналисты, у потенциальных арендаторов есть ряд строгих требований. Дача, подаренная внуку Никите Преснякову, также покинувшему Россию, была построена в 2000 году и капитально отремонтирована в 2020-м.
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