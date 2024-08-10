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Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи

Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи

Однако, как выяснили журналисты, у потенциальных арендаторов есть ряд строгих требований. Дача, подаренная внуку Никите Преснякову, также покинувшему Россию, была построена в 2000 году и капитально отремонтирована в 2020-м.

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