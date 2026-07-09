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Космическая станция New Horizons вышла из режима гибернации

Космическая станция New Horizons вышла из режима гибернации

www.globallookpress.com/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Автоматическая межпланетная станция NASA New Horizons успешно вышла из режима гибернации, в котором находилась 321 день – с 7 августа 2025 года.

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