Ученые создают вирус, который может уничтожить опухолевые клетки

Специалисты из университетов Барселоны и Мюнхена и института биомедицинских исследований Беллвитге разработали новый штамм вируса коровьей оспы, который может спровоцировать иммуногенную гибель раковых клеток.
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