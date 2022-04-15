Футбольная команда ветеранов следственного управления стала призёром чемпионата по мини-футболу общества «Динамо»

Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» в целях пропаганды и популяризации спорта, здорового образа жизни, повышения физической культуры, развития специальной выносливости, воспитания моральных и волевых качеств, проводился чемпионат по мини-футболу среди ветеранов сотрудников органов безопасности и правопорядка Ивановской области (Кубок «Динамо»).
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