ivanovonews

5 подписчиков

Футбольная команда ветеранов следственного управления стала призёром чемпионата по мини-футболу общества «Динамо»

Футбольная команда ветеранов следственного управления стала призёром чемпионата по мини-футболу общества «Динамо»

Всероссийским физкультурно-спортивным  обществом «Динамо» в целях пропаганды и популяризации спорта, здорового образа жизни, повышения физической культуры, развития специальной выносливости, воспитания моральных и волевых качеств, проводился чемпионат по мини-футболу среди ветеранов сотрудников органов безопасности и правопорядка Ивановской области (Кубок «Динамо»).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх