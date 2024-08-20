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СВР: операция ВСУ в Курской области готовилась спецслужбами стран НАТО

СВР: операция ВСУ в Курской области готовилась спецслужбами стран НАТО

Сотрудник Службы внешней разведки России (СВР) сообщил изданию «Известия», что операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была подготовлена с поддержкой США, Великобритании, Германии и Польши.

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