СВР: операция ВСУ в Курской области готовилась спецслужбами стран НАТО

Сотрудник Службы внешней разведки России (СВР) сообщил изданию «Известия», что операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была подготовлена с поддержкой США, Великобритании, Германии и Польши.
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