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Светлану Моргунову до сих пор не похоронили

Светлану Моргунову до сих пор не похоронили

Владимир Березин раскрыл причину задержки траурной церемонии похорон Светланы Моргуновой. Диктор подчеркнул, что задержка связана с тем, что множество артистов выразили желание присутствовать на прощании с любимой коллегой.

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