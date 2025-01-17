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Мирра Андреева: «Надеюсь, у меня будет несколько «Шлемов», и я останусь таким же человеком. Один из моих больших страхов – что люди начинают зазнаваться»

Мирра Андреева: «Надеюсь, у меня будет несколько «Шлемов», и я останусь таким же человеком. Один из моих больших страхов – что люди начинают зазнаваться»

– Какой ты видишь себя через 10 лет? – Ой, ну я надеюсь, я останусь таким же человеком. Просто буду надеяться на все молитвы, и молиться, и все, что только можно делать.

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