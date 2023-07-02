Театр абсурда

8 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Чуваев
    Перевоспитывать никого не надо после достижения 18-ти летнего возраста.  Не любишь Родину, уезжай на чужбину. Может п...В ДНР теперь могу...
  • Виталий Чуваев
    Очень УДОВЛЕТВОРЁН. Прямо-таки оргазм...!!!Конец банковской ...
  • Валерия
    👍🤝О поддержке В.В. ...

Самоубийственная откровенность

Самоубийственная откровенность

В США признались, что начинают войны по надуманным причинам Соединенные Штаты всегда продвигают свои интересы крайне декларативно, при этом откровенно нарушая любые договоренности, выполнение которых считают абсолютно необязательным мероприятием.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх