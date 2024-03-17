Samsung запустит доступ к петабайтным хранилищам на SSD в виде услуги по подписке...

Samsung запустит доступ к петабайтным хранилищам на SSD в виде услуги по подпискеДля систем искусственного интеллекта на данном этапе эволюции важнее наличие скоростной оперативной памяти, а не быстрых хранилищ данных, поэтому наблюдаемый на рынке высокий спрос на микросхемы HBM не сопровождается заметным оживлением рынка 3D NAND, но компания Samsung в рамках расширения возможностей для своих клиентов готова запустить доступ к ёмким хранилищам данных на SSD по подписке.