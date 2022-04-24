Посол РФ в Китае заявил о готовности РФ развивать сотрудничество с КНР в космической сфере

Оргигинал публикации — Посол РФ в Китае заявил о готовности РФ развивать сотрудничество с КНР в космической сфереРоссия старается развивать сотрудничество с Китаем в аэрокосмической сфере и будет содействовать осуществлению совместных проектов.
Оргигинал публикации — Посол РФ в Китае заявил о готовности РФ развивать сотрудничество с КНР в космической сфереРоссия старается развивать сотрудничество с Китаем в аэрокосмической сфере и будет содействовать осуществлению совместных проектов.
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