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Посол РФ в Китае заявил о готовности РФ развивать сотрудничество с КНР в космической сфере

Посол РФ в Китае заявил о готовности РФ развивать сотрудничество с КНР в космической сфере

Оргигинал публикации — Посол РФ в Китае заявил о готовности РФ развивать сотрудничество с КНР в космической сфереРоссия старается развивать сотрудничество с Китаем в аэрокосмической сфере и будет содействовать осуществлению совместных проектов.

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