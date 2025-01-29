МОК рассматривает запрет на участие в Олимпийских играх трансгендерным спортсменам

В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали новую политику «бланкетного» запрета. Трансгендерные* женщины находятся под большей угрозой исключения из женской категории в олимпийских видах спорта.
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