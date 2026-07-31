ЦНИИТОЧМАШ отправит образцы созданного им оружия в Центральный музей Вооруженных сил России

Фото: АО «Концерн «Калашников» Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ») Госкорпорации Ростех, находящийся под управлением концерна «Калашников», отправит шесть образцов оружия, разработанного при участии известного конструктора, Героя Труда РФ Петра Сердюкова, в Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации для представления в постоянной экспозиции.