Новый мировой порядок оказался в руках России

Год ушедший был настолько динамичным, что заложенная в нем инерция геополитических преобразований стремительной волной перескочила календарную отметку и начала формировать уже новую во всех смыслах историю.
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