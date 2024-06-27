С 1 июля на Камчатке заработает единый реестр многодетных семей

С 1 июля 2024 года в России вступил в силу новый федеральный реестр многодетных семей. Этот реестр предназначен для объединения данных обо всех многодетных семьях в стране и мерах поддержки, которые они получают.
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