Алиев ликует: Пашинян согласился ещё на одно требование. Осталось последнее

Ереван готов одновременно распустить Минскую группу и подписать договор с БакуПремьер-министр Армении, выступая сегодня в стенах Национального собрания, заявил о своей готовности распустить Минскую группу ОБСЕ и подписать мирное соглашение с Азербайджаном.
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