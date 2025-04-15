Алиев ликует: Пашинян согласился ещё на одно требование. Осталось последнее

Ереван готов одновременно распустить Минскую группу и подписать договор с БакуПремьер-министр Армении, выступая сегодня в стенах Национального собрания, заявил о своей готовности распустить Минскую группу ОБСЕ и подписать мирное соглашение с Азербайджаном.