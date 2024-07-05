Немцы семьями бегут из Европы, чтобы поселиться в России: «Мы первопроходцы, но еще 200 тысяч человек хотят переехать сюда»

Виктория Пантель. 13 лет назад они с мужем поехали путешествовать по России и остались. Дина КАРПИЦКАЯ Сегодня 5,8K прочитали МИСТИЧЕСКАЯ ДОЛИНА «Что они вообще там делают в этой глуши, эти немцы? Как туда забрались?» - я мысленно ругалась с еще не знакомыми мне переселенцами, отматывая уже третью сотню километров по местному бездорожью.
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