Трамп: Байден не способен связать двух слов и не понимает, что делает

Экс-президент Соединенных Штатов, представитель Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что нынешний глава США, демократ Джо Байден не способен связать и двух слов, а также не отдает себе отчет в том, что делает.
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