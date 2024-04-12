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Трамп: Байден не способен связать двух слов и не понимает, что делает

Экс-президент Соединенных Штатов, представитель Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что нынешний глава США, демократ Джо Байден не способен связать и двух слов, а также не отдает себе отчет в том, что делает.

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