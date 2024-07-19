Системы ПВО Курской области сбили 6 украинских беспилотников

В ночь на 19 июля в небе над Курской областью продолжается активная деятельность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако, благодаря действиям систем ПВО, несколько таких объектов были уничтожены.
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