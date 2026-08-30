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Как распознать проблемы с суставами: первые 6 признаков, что скоро боль будет постоянной

Как распознать проблемы с суставами: первые 6 признаков, что скоро боль будет постоянной

Суставы — молчаливые труженики. Они не ноют по пустякам, не напоминают о себе после каждого шага. Они долго терпят, адаптируются, подстраиваются.

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