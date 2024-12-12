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  • Русский Россиянин
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Причина — не в раке: Александр Буйнов рассказал о проблемах со здоровьем

Причина — не в раке: Александр Буйнов рассказал о проблемах со здоровьем

Рядовая прогулка с собакой едва не закончилась для Александра Буйнова трагедией. Почему он боялся, что не выживет? Как сейчас чувствует себя народный артист РФ? Действительно ли болезнь, от которой он лечился много лет назад, вернулась? И правда, что врачи уже не дают 74-летнему певцу шансов на положительный исход? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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