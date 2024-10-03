Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала видео в откровенном наряде. Сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).