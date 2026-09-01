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Школы Мангистау готовы к 1 сентября: что изменится в новом учебном году

Школы Мангистау готовы к 1 сентября: что изменится в новом учебном году

Организации образования Мангистауской области готовы к началу 2026–2027 учебного года. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель областного управления образования Амантай Кумбаев, передает inAktau.

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