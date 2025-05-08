В Раде рассказали о преступлениях награжденного Зеленским главы СБУ

Дмитрук: Зеленский наградил главу СБУ Малюка за его преступления Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Службы безопасности страны (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за его преступления против украинцев.