В Раде рассказали о преступлениях награжденного Зеленским главы СБУ

Дмитрук: Зеленский наградил главу СБУ Малюка за его преступления Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Службы безопасности страны (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за его преступления против украинцев.
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