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Федотов об эпизоде с Черновым: «Да, попал Трошечкин по лицу, и что теперь? Нормальное единоборство, никаких пенальти. Шадыханов и Казарцев хорошо отработали»

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ. В компенсированное время второго тайма полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной.

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