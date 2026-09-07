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Миндаль не спасет от тревоги и депрессии: ученые развеяли популярный миф

Миндаль не спасет от тревоги и депрессии: ученые развеяли популярный миф

Ученые не нашли подтверждений тому, что миндаль помогает справиться с тревогой и депрессией. Результаты рандомизированного контролируемого исследования опубликованы в The Journal of Nutrition.

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