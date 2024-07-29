20 километров пробок: М-4 «Дон» стоит в очереди к Черному морю

Огромный поток машин растянулся на 20 километров, создавая серьезные проблемы для автомобилистов. В районе Горячего Ключа пробка уже превысила 5 километров, а перед Молдавановкой затор растянулся на 12 километров.
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