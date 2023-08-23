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«Баварии» интересен Белла-Кочап, «Боруссия» Дортмунд хочет арендовать защитника «Саутгемптона»

«Баварии» интересен Белла-Кочап, «Боруссия» Дортмунд хочет арендовать защитника «Саутгемптона»

Мюнхенский клуб привлекает универсальность 21-летнего футболиста, сыгравшего два матча за сборную Германии.

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